Consiglio dei ministri | in manovra 21 miliardi contro caro - energia Meloni | ' Primi 9 | 5 usati già da prossima settimana' Via libera a

Governo

...è bastato mandare a casa i principali dirigenti della società ed essersi di fatto insediato come unico membro deldi amministrazione, Musk ha deciso di strafare e di licenziare la metà...'L'ultimoeuropeo ha fatto registrare passi in avanti, il 24 novembre ci sarà un nuovoministri dell'energia. Speriamo in determinazioni più concrete. Abbiamo acceso molto i ... Convocazione del Consiglio dei Ministri n. 3 | www.governo.it In corso il secondo Consiglio dei Ministri guidato da Giorgia Meloni: a seguire, la conferenza stampa. Approvata la Nadef, il governo ipotizza «quota 41» - la possibilità cioè di andare in pensione… L ...Dall'approvazione della Nadef alle risorse destinate al caro energia... sono diverse le novità annunciate dal Governo Meloni. Sono diverse le misure che sono state annunciate in seguito al nuovo consi ...