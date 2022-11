Conferenza stampa Thiago Motta | «Mentalità al massimo Arnautovic? Ecco come sta»

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 4 novembre 2022), il tecnico del Bologna ha parlato in vista del match contro il Torino: le dichiarazioni, allenatore del Bologna, ha parlato in vista del match con il Torino. JURIC – «Abbiamo passato un bel periodo assieme, la sua competitività la possiamo vedere sempre. Sarà difficilissimo da affrontare». CONDIZIONE – «Stiamo affrontando tutto con massima esigenza, ma ora pensiamo al presente dove ci aspetta una gara dura. Per tutti è difficile, mettono in campo intensità è ritmo, vogliono attaccare».– «Vediamo. Si è allenato, ha fatto bene lui quando ha giocato, ma anche Zirkzee ha fatto bene. Domani abbiamo l’ultimo allenamento e vediamova». TORINO – «Sarà difficile nei duelli e sulle ...