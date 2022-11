Conferenza stampa Nicola | «Il valore della Cremonese non si discute»

(Di venerdì 4 novembre 2022), il tecnicoSalernitana ha parlato alla vigilia del match contro la: le dichiarazioni Davide, tecnicoSalernitana, ha parlato alla vigilia del match con la. POST LAZIO – «Siamo felici per la vittoria, ma sono tre punti e ora dobbiamo guardare subito avanti. Ci saranno tre gare ravvicinate e giocheranno tutti, tra chi subentra e chi parte poi titolare mercoledì. C’è bisogno di tutti, anche se ovviamente con lo staff medico vanno monitorate un po’ di situazioni».– «Nel calcio esistono tanti luoghi comuni. La continuità, in termini di prestazione e atteggiamento, è ciò che sta alla base del nostro lavoro. A me interessa che stiamo ritrovando il piacere di ...

Provincia di Lecce

Nicola, il tecnico della Salernitana ha parlato alla vigilia del match contro la Cremonese: le dichiarazioni Davide Nicola, tecnico della Salernitana, ha parlato alla vigilia del ...... dell'energia e altre bollette Perché l' inflazione è troppo alta ed è il nostro lavoro abbassarla', si risponde Bailey iniziando cosi unada cui i britannici hanno appreso che la ... “Io non mollo Day” a Martano: domani la conferenza stampa – Provincia di Lecce Il tecnico del Palermo Eugenio Corini, in conferenza stampa, ha parlato del Parma, prossimo avversario dei rosanero in campionato: "Contro il Pisa abbiamo costruito bene anche dal basso. Con il ...Intervenuto in conferenza stampa, l'allenatore del Sassuolo Alessio Dionisi è tornato a parlare della gara persa col Napoli ...