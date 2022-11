Conferenza stampa Gasperini | «Napoli sorprendente Palomino? Spero nel buon senso»

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 4 novembre 2022), il tecnico dell’Atalanta ha parlato alla viglia del match di campionato contro ilGian Pieroha parlato alla vigilia del match tra la sua Atalanta e il– «Ilper quanto ha fatto vedere come qualità di gioco, la coralità della squadra e per come si sono inseriti i nuovi arrivi. Gli hanno dato un maggiori aiuto». INFORTUNATI – «De Roon si sta allenando con la squadra, domani sarà convocato ma è chiaro ci sia della preoccupazione. Per Muriel è un problema più tendineo che muscolare, potrà tornare dopo la sosta».– «Mi aspetto. La legge non ammette ignoranza, ma è un caso di ...