Conferenza stampa Atalanta-Napoli | Gasperini | “La classifica è molto buona”

Provincia di Lecce

In vista del match contro il Napoli, il tecnico dell'Atalanta Gasperini è intervenuto in: "Azzurri forti per ciò che hanno fatto vedere in Champions League, il valore mostrato lì è ancora più alto, in un girone davvero difficile contro squadre di assoluto valore. I ...Commenta per primo Xavi , tecnico del Barcellona , ha parlato inprima della partita di Liga contro l'Almeria. Ovviamente, gran parte dei discorsi si sono concentrati sull'addio di Piqué : 'Puntiamo a conquistare i tre punti. È una partita ... “Io non mollo Day” a Martano: domani la conferenza stampa – Provincia di Lecce Conferenza stampa a Roma con Unia, Intersos e Unhcr. Nel mondo sono oltre 4 milioni le persone che non hanno alcuna cittadinanza: invisibili, con scarso accesso a diritti fondamentali come istruzione, ...Il tecnico dello Spezia, Luca Gotti, ha parlato in conferenza stampa per presentare la sfida contro il Milan ed è tornato anche sull'ultimo match perso in casa proprio contro la ...