Con l' acqua alta a Venezia prima alzata del Mose d' autunno

(Di venerdì 4 novembre 2022) AGI - Primo innalzamento delle paratoie deldell'questa mattina alle 7:30. Il sollevamento è stato deciso per far fronte ad un picco di marea previsto di 110 centimetri, il primo di una tre giorni di marea sostenuta, secondo le previsioni del Centro maree del Comune di. Tutte le paratoie delle cinque bocche di bordo della laguna veneta si sono alzate senza problemi in una trentina di minuti. Si tratta del primo innalzamento dell', decisamente posticipato rispetto al tradizionale arrivo delle ondate di marea per via del clima particolarmente caldo. L'innalzamento ha permesso di mantenere asciutta la città eccetto qualche piccola area di piazza San Marco.

