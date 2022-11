Adnkronos

...affrontare la questione energetica non soltanto sul piano emergenziale del problema del caro bollette ma anche chiedendocisi faccia a rendere questo paese più indipendente" ha detto la...Il PNRR e il capitolo Europaa Bruxelles 3 Novembre 2022 Il tutto,detto, senza ricorrere a nuovi scostamenti di bilancio. Un aspetto, quest'ultimo, che la premier, Giorgia, ha ... "Come Meloni è diventata la beniamina della destra di Trump" Alla fine un dialogo è stato avviato. Ma la partita italiana in Europa resta difficile, lunga, e dagli esiti ancora imprevedibili. La visita di Giorgia Meloni ai vertici dell’Ue è… Leggi ...Roma, 4 nov. (Adnkronos) - Su eventuali modifiche del Pnrr "non ho trovato una chiusura preconcetta, entriamo nel merito e vediamo". Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, in ...