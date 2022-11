Come è andato il debutto europeo di Giorgia Meloni

Leggi su linkiesta

(Di venerdì 4 novembre 2022) Un tour a tappe serrate: prima l’ambasciata italiana, poi il Parlamento, la Commissione e il Consiglio, per sette ore complessive di colloqui bilaterali, un pranzo e una cena di lavoro, strette di mano e sorrisi con i fotografi davanti e le bandiere dietro. Il primo viaggio internazionale dida presidente del Consiglio l’ha portata a Bruxelles, nei palazzi di quelle istituzioni europee così spesso criticate in passato. Ora però i toni sono diversi e nella nuova veste istituzionale con quelli che definiva «euroburocrati» è meglio andare d’accordo. «L’Italia vuole partecipare, collaborare, difendere il proprio interesse nazionale all’interno della dimensione europea», dice la presidente nei quattro minuti, senza domande, dedicati ai cronisti. «Non siamo dei marziani, ma persone in carne ed ossa che spiegano le loro ragioni». E infatti la ...