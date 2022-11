Chi è Elfrida Ismolli | la terza moglie di Edoardo Vianello | “Mi ha cambiato la vita”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 4 novembre 2022)sposa edsonoti dal 2006. Nello studio di Pierluigi Diaco ,ha conosciuto il suo famoso coniuge nella sala d’attesa del dentista. Quando è arrivata in Italia nel 1998, conosceva le canzoni di successo di, che sono state importanti nella storia della musica italiana, ma non sapeva chi fosse. Dopo quel giorno, la situazione è indubbiamente cambiata:iniziare a corteggiare– come Diaco lo definiva un ottimo corteggiatore – attraverso lunghe conversazioni telefoniche. Bionda e bellissima,era conosciuta come Frida. A seguito del matrimonio, il dentista fu incarcerato come testimone di nozze. Il matrimonio civile si svolse a Roma presso le Terme ...