Chi è Edmondo Israilovici | il misterioso uomo fotografato a cena con Ilary Blasi

(Di venerdì 4 novembre 2022) Chi è, l’conSi chiamailche è statoal fianco dinel corso di unacosì come svelato in esclusiva dal settimanale Diva e Donna. Le foto, pubblicate sull’ultimo numero del magazine, mostrano la conduttrice e l’in un ristorante di Roma. I due avrebbero trascorso insieme la serata per poi separarsi subito dopo la. Secondo l’opinionista ed esperta di gossip Deianira Marzano, nota anche come “Miss pettegolezzo”, però, l’sarebbe ...

Isralovici è l'uomo misterioso che in queste ore sta facendo parlare molto di lui. Il suo nome o meglio L'articoloIsralovici,è l'uomo misterioso fotografato a cena con Ilary Blasi proviene da True ...è il cavaliere della Blasi Si tratta diIsrailovici. Immobiliarista molto conosciuto a Roma nord. Socio fondatore di un'importante agenzia immobiliare che opera tra Roma e Milano e ...Si chiama Edmondo Israilovici il misterioso uomo che è stato fotografato al fianco di Ilary Blasi nel corso di una cena così come svelato in esclusiva dal settimanale Diva e Donna. Le foto, pubblicate ...Ognuno per la sua strada. Nella lunga soap opera sulla separazione Totti-Blasi, la rottura è sempre stata data per certa e oggi, mentre la causa del divorzio si discute nelle aule di tribunale, entram ...