Cesare Cremonini | scaletta dei concerti 2022

Leggi su zon

(Di venerdì 4 novembre 2022) Continua l’incredibile successo del tour di, la cui tappa è attualmente prevista nella Capitale, per la precisione al Palazzetto dello Sport di Roma. Dopo i primitenutisi proprio il 1° e il 2° novembre, adessoprosegue il suo Tour Indooranche nei giorni 4 e 5 novembre. Tutte questa date già da tempo sono risultate sold out. Nel frattempo,sarà pronto a risalire sul palco sempre con la stessa grinta ed energia che lo caratterizzano. Egli stesso ha dichiarato: “Io vorrei essere il miglior performer live del mio tempo per voi. Vorrei fare del bene alle persone con la mia musica, con il mio corpo, con le mie parole e con la mia voce.” Il concerto sarà un viaggio che ripercorrerà ...