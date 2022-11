Celle solari da record | un’efficienza energetica così alta non si era mai vista!

Leggi su curiosauro

(Di venerdì 4 novembre 2022) Finalmente ci siamo: ecco create delleconpiùdelle precedenti. Unche cambierà il modo di creare energia per sempre. Nuovo e importante passo in avanti nel campo delle energie rinnovabili, un passo che modificherà in maniera significativa l’intero settore energetico. Vediamo in che modo. Fonte pixabayche supera il 26%: un verose si parla di. Scopriamo di seguito i dettagli di questa nuova tecnologia.molto efficienti Un grazie all’azienda Jinko Solar che è riuscita ad aumentare l’efficienza delledi tipo N di ...