Cdm | la conferenza stampa Meloni | «Subito 9 | 5 miliardi per il caro energia Sì a nuove trivelle» – I video

(Di venerdì 4 novembre 2022) Oltre 30per combattere il, di cui 9,5 già da impiegarsi dalla prossima settimana per aiutare famiglie e imprese. «Per 2022 riusciremo a liberare grazie all’extragettito (dell’Iva) e grazie a un terzo trimestre favorevole, circa 9,5per il. Il rapporto tra deficit e Pil sarà del 4,5% nel 2023 e dovrebbe calare fino a raggiungere il 3% nel 2025». Così la presidente del Consiglio Giorgia, durante laa seguito del Cdm in cui è stata approvatala la Nadef, la Nota di aggiornamento al Def, in cui l’esecutivo ha “liberato” circa 21di euro contro i rincari delle bollette di luce e gas, prevedendo inoltre una crescita del Pil del +3,6% per il 2022 e ...

