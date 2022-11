Castello di Cisterna | blitz anti-droga | arrestato baby pusher

(Di venerdì 4 novembre 2022) Un 17enne è finito in manette dopo essere stato beccato mentre cedeva un qutativo di crack a un uomo nel complesso della 219di: il minore aveva addosso 44 dosi della stessa sostanza.nel complesso della 219 per i carabinieri della sezione operativa didiche questa notte hanno

Traveleat.it

Blitz anti - droga nel complesso della 219 per i carabinieri della sezione operativa didiche questa notte hanno arrestato un 17enne del posto già noto alle forze dell'ordine per precedenti specifici. I carabinieri sono appostati a via De Curtis quando notano arrivare ...Misure emesse dal tribunale di Napoli ed eseguite dai carabinieri del nucleo investigativo del gruppo didioltre che da personale della Direzione Investigativa Antimafia, nell'... Al Castello di Cisterna un incontro su cibo e territorio Blitz anti-droga nel complesso della 219 per i carabinieri della sezione operativa di Castello di Cisterna che questa notte hanno arrestato un 17enne del posto già noto alle forze dell’ordine per ...Castello di Cisterna: Carabinieri arrestano pusher minorenne Blitz anti-droga nel complesso della 219 per i carabinieri della sezione operativa di Castello di Cisterna che questa notte hanno arrestato ...