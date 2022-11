Caso Desio | dopo le accuse il mondo della ginnastica fa quadrato | «Lo sport è disciplina e rigore»

...e fisiche e comportamenti anti - sportivi e lesivi delle atlete subìti in passato da diverse ex ginnaste durante la frequentazione dell' Accademia internazionale di ginnastica ritmica di, che ...... non a, una generazione cresciuta con ben in testa le catene ai polsi della pallavolista ... infatti, si fa un gran parlare dell Accademia di ginnastica ritmica di, nelle ultime ore ...Le denunce di violenze psicologiche presentate da ex ginnaste hanno portato ad una decisione forte: il commissariamento dell'Accademia internazionale di ginnastica ritmica di Desio (Monza ...Il terremoto che ha colpito la ginnastica ritmica italiana sta producendo le prime conseguenze: commissariata l'accademia di Desio, indaga la Procura ...