Di questo ha parlato Nino, presidente della Fondazione Gimbe, con un post su twitter. "Smettetela con la favoletta dei medici no - vax reintegrati per la carenza di personale. È una ...Quelli che mi colpiscono di più, però, sono alcuni presunti 'esperti': Nino, Presidente della Fondazione 'indipendente' Gimbe (così indipendente nel giudizio che tra i suoi finanziatori ... Cartabellotta smentisce il governo: “Medici no-vax reintegrati per scelta politica, altro che carenza di personale” Cartabellotta (Gimbe): «Smettetela con la favoletta dei medici no-vax reintegrati per la carenza di personale. È una scelta politica per raccattare consensi da chi ha votato Italexit».Il ministro della Salute Orazio Schillaci difende la decisione in merito al reintegro dei medici no-vax, promettendo battaglia giudiziaria.