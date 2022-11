Caro Giuseppe Conte | attenzione al rischio del potere per il potere

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 4 novembre 2022) di Enza Plotino Carissimo, le pagine di un giornale mi sembrano il miglior modo, in un tempo in cui i corpi non si incontrano più, per chiarire, ad un leader di un movimento “liquido” – in cui le provenienze politiche e di schieramento dei suoi affiliati non sempre garantiscono un approccio unitario e unico ai temi e alle istanze sociali e politiche e in cui gli stessi rappresentanti, una volta entrati in Parlamento, hanno vissuto per la prima volta l’ebbrezza deldi contare e di decidere – come si fa opposizione rispettando e onorando il voto di tutti. Il mio voto per esempio, volatile, non durevole, dovuto solo all’apprezzamento per alcuni atti che hanno alleviato la condizione dei milioni di famiglie e di lavoratori ai quali mi sento più vicina. Voto che è frutto di una mancanza, per me, ...