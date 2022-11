Caro energia | Meloni | “Risorse per oltre 30 miliardi fino a fine 2023”

Leggi su sbircialanotizia

(Di venerdì 4 novembre 2022) (Adnkronos) – “Sono30di europer far fronte a crisi energetica”. Così il premier Giorgianella conferenza stampa al termine del consiglio dei ministri. “Riusciamo per il 2022 a liberare circa 9,5che vorremo utilizzare sul”. “Faccio – ha aggiunto – appello al Parlamento che approvi il testo al più presto”. “Per ilimmaginiamo indebitamento al 4,3% che poi va a a scendere, così liberiamo 22 o 23che ugualmente destiniamo in via esclusiva al”, spiega la premier. Le misure adottate sull’non sono “solo sul piano emergenziale, non solo sul ...