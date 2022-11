Caro bollette | ecco il primo taglio Il governo stanzia oltre 30 miliardi per frenare i prezzi dell’energia | 9 subito | altri 23 per l’anno prossimo

(Di venerdì 4 novembre 2022) Dalvia libera alle trivelle per l'estrazione di gas sul territorio nazionale, per ottenere in cambio 2di metri cubi di gas destinati alle aziende ad alta intensità energetica aregolamentati

La prossima settimana, e faccio un appello al Parlamento perche' approvi la nostra richiesta, vogliamo utilizzare queste risorse sulenergia per prorogare i provvedimenti fino a fine anno e ...Le misure adottate sull'energia non sono 'solo sul piano emergenziale, non solo sul, ma anche per permettere di essere questa nazione indipendente e autonoma. Il 24 novembre ci sarà un ...La premier Giorgia Meloni ha annunciato le decisioni prese in Cdm sulla Nadef, con lo sblocco di nuovi fondi per fermare i rincari delle bollette ...Rave party. La scrivania di Giorgia Meloni è piena di gravi emergenze da affrontare: la guerra in Ucraina, il caro bollette, l’inflazione galoppante, l’economia in affanno, il Covid ancora in agguato.