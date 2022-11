Carlo Nordio | blitz nel carcere di Poggioreale | «Qui sforzo straordinario per il lavoro dei detenuti»

(Di venerdì 4 novembre 2022) Una realtà complessa, ricca di criticità ma anche di risorse, che potrebbe diventare modello nazionale per le altre carceri del Paese. Eccolo il ministro della Giustizia,...

, il ministro della Giustizia accreditato da giornali e avversari troppo compiacenti come un fior di garantista, assicura che la norma "non incide, né potrebbe incidere minimamente sui ...Ne ha patito un grave decadimento chi prima trovava l'unanimità dei giudizi positivi:. È stato ritenuto agire (o tacere) in totale contraddizione con decenni passati di garantismo e di ...Ergastolo ostativo e blocco della riforma Cartabia. I primi provvedimenti dell'esecutivo sembrano smentire la linea di Nordio ...Sull’ergastolo ostativo, sui migranti e sulle intercettazioni si scontrano le anime garantiste e giustizialiste della coalizione ...