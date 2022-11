Campania | Rescigno Lega alla guida dell’Anticamorra grazie ai voti dei deluchiani E il centrodestra si spacca

(Di venerdì 4 novembre 2022) Carmela, consigliera regionale dellain, è stata eletta presidente della Commissione Regionale Speciale Anticamorra e Beni Confiscati, con 19di preferenza. “Sono onorata dell’importante ruolo al quale sono stata eletta e che mi dà una grande forza” ha dettoche, la scorsa settimana, è stata vittima di un atto intimidatorio, avendo ricevuto presso la propria abitazione una busta contenente un proiettile. L’elezione della consigliera dellaapre però unatura nel. In una nota, i gruppi regionali di Fi e Fdi affermano: “Quel che si è verificato, quest’oggi, in consiglio regionale è inaccettabile e provocatorio. L’ala deluchiana della maggioranza ha indebitamente interferito nelle scelte libere e ...

