Cambia il superbonus | sarà al 90% e anche per le villette

Sulsi. La detrazione per i lavori di efficientamento energetico degli edifici sarà ridotta dall'attuale 110%. Ma soprattutto si riaprono i giochi per le villette, che da gennaio ...In aggiornamento SGRAVIil, sarà al 90% e anche per le villetteIl governo a guida Giorgia Meloni mette mano anche al Superbonus che cambia veste. Il rimborso per la “manutenzione straordinaria” non sarà più del 110% ma scenderà al 90% e saranno incluse anche le v ...Sul superbonus si cambia. La detrazione per i lavori di efficientamento energetico degli edifici sarà ridotta dall’attuale 110% . Ma soprattutto si riaprono ...