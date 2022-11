Calendario Sci alpino | Coppa del Mondo 2022 2023 | tutte le gare maschili e femminili | ecco le date

(Di venerdì 4 novembre 2022) Sta per finire l’attesa per ladeldi Sci. Fra poche ore inizierà un’annata che si preannuncia molto combattuta. Sabato 22 ottobre, inizierà a Soelden, in Austria, la competizione femminile il cuiprevede ben 41divise in 11 discese, 8 superG, 10 giganti, 11 slalom e uno slalom parallelo. Le prime discese libere, che andranno in scena a Cervinia Zermatt, sono in programma sabato 5 e domenica 6 novembre. Nel sabato successivo ci sarà l’unico slalom parallelo della stagione, insieme a quello di Soldeu, Andorra, dove si disputeranno le finali. I primi slalom inizieranno a Levi, Finlandia, sabato 19 novembre. Ladelandrà in scena in Italia, oltre a Cervinia, a Sestriere, sabato 10 ...

