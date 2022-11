Calcio | Xavi saluta Piquè ' Una leggenda ma dovevo pensare a bene Barça'

(Di venerdì 4 novembre 2022) "Non so se sono stato giusto nei suo confronti ma di sicuro sono stato sincero". BARCELLONA (SPAGNA) - Contro l'Almeria bisogna prendere i tre punti "per mettere pressione sul Real Madrid" ma non può ...

TUTTO mercato WEB

Così l'allenatore del Barcellona,, commenta l'annuncio dell'imminente addio alfatto ieri da Gerard Piqué, suo compagno di tante vittoriose battaglie in blaugrana. "Prima dell'inizio ..."Fra me e Gerard il rapporto è lo stesso di prima - ci tiene poi a chiarire- Non si è ... Dispiace vedere giocatori, compagni e amici lasciare ilma è una legge della vita". - foto ... Piqué, solo Xavi sapeva del suo addio al calcio giocato: la società non era stata avvisata "Quella di domani contro l'Almeria sarà una partita condizionata dall'addio di Gerard. Piqué merita tutti gli elogi e i riconoscimenti da parte dei tifosi del Barcellona, che lo apprezzano e lo consid ...Fulmine a ciel sereno in casa Barcellona dopo il ritiro di Piqué: solo Xavi sapeva della decisione dell'ex compagno di squadra ...