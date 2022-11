Calcio | Guardiola celebra Piqué | ' era un giocatore da grandi match | un onore averlo allenato'

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 4 novembre 2022) Manchester, 4 nov. -(Adnkronos) - "Gli auguro tutto il meglio per lui e la sua famiglia. So che sua madre e suo padre sono persone incredibili. Era undapartite, non ne sbagliava mai una e non si comportava mai in modo inappropriato". L're del Manchester City Pepsi esprime così su Gerard, suo exal Barcellona, che domani lascerà il club blaugrana e ilgiocato. "La gente ha bisogno di quel tipo di giocatori neiclub. Il futuro sarà luminoso perché è un ragazzo intelligente. Per me è stato unallenarlo", aggiungein conferenza stampa alla vigilia delcontro il Fulham.