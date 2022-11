Calcio | Gotti ' A San Siro per invertire trend negativo in trasferta'

... focalizzandoti sul fatto che il nostro campionato è fatto di questi tre match, senza pensare ad altro", ha proseguito. "Quella di domani è la prima di tre partite fondamentali per noi: servirà ...Commenta per primo Luca, tecnico dello Spezia , presenta in conferenza stampa il prossimo impegno di Serie A contro ... E questa è la direzione deleuropeo, dove cambia la tattica. Sta ...L'allenatore dello Spezia: 'Col Milan servirà una prestazione di coraggio'.LA SPEZIA (ITALPRESS) - 'Tutte le partite rappresentano delle ...Il tecnico dello Spezia, Luca Gotti, ha parlato in conferenza stampa per presentare la sfida contro il Milan ed è tornato anche sull'ultimo match perso in casa proprio contro la ...