Cagliari | la conferenza di Liverani | “Domani non sarà la mia ultima chance…”

(Di venerdì 4 novembre 2022) Fabio, allenatore del, interviene instampa alla vigilia del match contro il Sudtirol in programma perparte subito a gamba tesa davanti ai giornalisti: “Non credo sia la miachance, non ho mai avuto questo sentore. Avere le ultime chance è quando ha una percezione all’interno, io sto alla L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Ilvince grazie a Rog einstampa sorprendevaluta il rilancio dell’uruguaiano per dare la svolta, le parole didopo il Genoa: “Ottima ...

Fabio Liverani , allenatore del, interviene instampa alla vigilia del match contro il Sudtirol in programma per domani. Liverani parte subito a gamba tesa davanti ai giornalisti: 'Non credo sia la mia ultima ...Michele Mignani , allenatore del Bari , ha parlato instampa della sfida di domani contro il Benevento . Il tecnico biancorosso ha espresso ... come è successo ao in altre trasferte.Il Cagliari di mister Liverani sarà impegnato domani pomeriggio nell’inedita sfida contro il Sudtirol dell’ex Bisoli. Per la gara contro gli altoatesini saranno indisponibili ancora Pavoletti e Mancos ...Le parole di mister Pierpaolo Bisoli, in conferenza stampa, in vista della gara interna con il Cagliari: “Arriviamo da una buona settimana:.