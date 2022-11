Boxe | Clemente Russo | “A Pechino 2008 avevo vinto Ora alleno i giovani | Mouhiidine da medaglia olimpica”

Leggi su oasport

(Di venerdì 4 novembre 2022)va considerato a tutti gli effetti come uno dei più grandi interpreti delladilettantistica italiana di ogni era. Nel palmares di ‘Tatanka’, come viene soprannominato, figurano due titoli mondiali tra i pesi massimi (2007 e 2013) e due argenti alle Olimpiadi (e 2012). Il 40enne di Marcianise si è ritirato nella passata stagione dopo aver visto sfumare il sogno di partecipare alla quinta Olimpiade. Va detto che i criteri di qualificazione sono stati completamente falsati dalla pandemia: la IBA (ex AIBA) ha cancellato tutti i tornei che mettevano in palio i pass per Tokyo, affidandosi per intero ad un ranking mondiale dove il campano non occupava le prime posizioni (per lo stesso motivo era rimasto ingiustamente fuori anche Aziz Abbes, attuale dominatore tra i pesi ...