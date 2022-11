Borsa | Milano migliora +0 | 9% | corrono Pirelli e Moncler

Migliora Piazza Affari dopo oltre 2 ore e mezza di scambi.. L'indice Ftse Mib guadagna lo 0,93% a 22.915 punti, con lo spread tra Btp e Bund tedeschi in calo a 214,8 punti e il rendimento sotto il 4,4%...- Il nuovo capitombolo di Prosiebensat inoffre a Mfe (la ex Mediaset) un'occasione d'oro per arrotondare la sua quota, e comprare l'ultimo 4% dell'emittente tedesca. In due anni la ...MILANO - Il nuovo capitombolo di Prosiebensat in Borsa offre a Mfe (la ex Mediaset) un'occasione d’oro per arrotondare la sua quota, e comprare l’ultimo 4% dell’emittente tedesca. In due anni la ...Le strette monetarie delle banche centrali che hanno rimandato la tanto attesta pivot hanno messo in secondo piano i movimenti legati alla stagione delle trimestrali societarie ...