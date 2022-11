Bordin | “Atalanta-Napoli? Sfida aperta Per Kvara scouting eccezionale”

(Di venerdì 4 novembre 2022) Robertoritiene cheè unaed applaude loper l’arrivo ditskhelia Il grande doppio ex Robertoesprime la sua opinione in merito ad. A “1 Football Club”, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, l’ex calciatore, tra le tante died ex allenatore della Moldavia attraversa i veri temi che riguardano il big match del “Gewiss Stadium”. Sei in attesa di una telefonata da allenatore… “Sto aspettando la famosa telefonata di una squadra… Sono reduce dall’esperienza con la Moldavia, molto complicata soprattutto quando si ha poco tempo a ...

AreaNapoli.it

Napoli - A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Roberto, allenatore: 'Il Napoli sta facendo cose già importantissime. Sta vincendo e convincendo, ...e. ...... la redazione di ItaSportPress.it ha intervistato in esclusiva Roberto, ex calciatore ... La Lazio può ambire alla Champions "E' un po' più indietro rispetto alle altre, però l'sta ... Bordin: 'Kvaratskhelia non ha i problemi di Damascan. Sapete che accadde al Torino' A “1 Football Club”, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Roberto Bordin, ex calciatore, tra le tante, di Atalanta e Napoli ...A 1 Football Club, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Roberto Bordin, ex calciatore, tra le tante, di Atalanta e Napoli ed ex allenatore della Moldavia, che parlato di Ata ...