Bonus bollette da 600 euro per i lavoratori | chi spetta e come funziona

(Di venerdì 4 novembre 2022)da 600per i: a chi. Introdotto con il decreto Aiuti bis, pubblicato in Gazzetta ufficiale il 21 settembre scorso, il contributo di 600...

Fisco più vicino, rinnovabili senza accise e stop ai. Il Giornale ha intercettato un pacchetto di misure su fisco e. Energia: si parte dalla risoluzione firmata nel 2019 dal deputato Fdi uscente Massimiliano De Toma e sottoscritta da ...... sono allo studio sia il rafforzamento delsociale che uno "scudo" per chi non riesce a pagare le. Per il 2023 il discorso è pressoché identico. Due i punti cardine del testo che si ...