Bollettometro mensile per tagliare i consumi | in bolletta le stime sui costi di luce e gas 

(Di venerdì 4 novembre 2022) La previsione della spesa annuale per elettricità e gas dovrà essere inserita nelle «schede di confrontabilità» del servizio a maggior tutela per aiutare famiglie e imprese ae risparmiare. Lo strumento voluto da Arera

Ecco perché scatta ora il ', una sorta di previsore della spesa annuale inserito nella scheda di confrontabilità che può mettere in guardia famiglie e imprese sui costi ...Uncon la previsione della spesa annuale per elettricità e gas . Inserito nelle 'schede di confrontabilità' del conto dell'energia per il servizio a maggior tutela . Questa è la ... Bollettometro mensile: cos’è lo strumento di Arera per tagliare i consumi di luce e gas «Uomo avvertito, mezzo salvato». È un po’ questo lo spirito della bolletta trasparente 2.0 sulla quale lavora da mesi l’Arera anche per venire incontro ...