Bollette | la svolta in Cdm | quanti miliardi per il caro energia

(Di venerdì 4 novembre 2022) Giorgia Meloni terrà una conferenza stampa con Giancarlo Giorgetti, ministro dell'Economia, al termine del Cdm che vede sul tavolo Nadef e Relazione sull'aggiustamento di bilancio. La Nota di aggiornamento al documento di economia e finanza è stata approvata dal governo, al cui interno l'entità della manovra netta 2023 viene stimata pari a circa 21. Soldi che verranno destinati interamente al contrasto della crisi energetica. Inoltre all'esame del Consiglio dei ministri anche un emendamento sulle trivelle al decreto legge Aiuti ter: l'obiettivo è di aumentare l'estrazione di gas in Italia, con il governo che vorrebbe sbloccare le perforazioni nell'Adriatico, tra le 9 e le 12 miglia. Nel complesso, queste misure puntano a sfruttare nuove risorse per 30di metri cubici di gas. Sul tavolo anche la riorganizzazione dei ministeri, con il ...

