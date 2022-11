Bollette in picchiata | clamorosa sorpresa d' inverno | cosa cambia e quando

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 4 novembre 2022) Per una volta tanto, è forse preferibile restare fuori dal coro e non stracciarci le vesti prima del tempo. E' vero, i prossimi mesi - tra caro-energia, inflazione galoppante oltre quota 11%, imprese con l'acqua alla gola e famiglie che non riescono a sbarcare il lunario - saranno pesantissimi e tutto il "made in Italy" rischia di finire in una grande palude ma alcuni segnali fanno intravedere scenari meno neri di quelli che continuiamo a dipingere. E' il caso del Pil che è continuato a crescere nonostante tutto. Così, nel terzo trimestre dell'anno, facendo meglio della media europea, è salito dello 0,5% sui tre mesi precedenti e del 2,6% rispetto allo stesso periodo del 2021: si tratta di dati un po' inaspettati anche se la diga della nostra economia continua a rischiare il crollo.Ma è anche il caso delledel gas che, come ...