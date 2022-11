Bollette? Da 500 euro a 40 | ecco come ho fatto | la scoperta di Vittorio Feltri

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 4 novembre 2022) Ogni giorno i quotidiani e le televisioni dibattono a lungo sul caro-. Ovvio, lesono sempre più care e allarmano gli utenti, cioè tutte le famiglie italiane. Ma c'è una cosa su cui i media sorvolano allegramente. Essi trascurano di parlare del cosiddetto fotovoltaico, che non risolverà al cento per cento il problema dei costi eccessivi della energia, ma è in grado di ridurli in misura impressionante. Su Libero ho già trattato il tema quando ordinai ad una azienda specializzata di installare sul tetto di casa mia un impianto solare. I lavori relativi durarono circa una settimana e il sistema fu rapidamente pronto per funzionare. Serviva soltanto un allacciamento con l'ente preposto a fornire la corrente. Poiché i responsabili tardavano nel rendere attivo il meccanismo, scrissi un articolo di protesta e devo ammettere che dopo due ...