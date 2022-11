Bolletta gas in calo del 12 | 9% per i consumi di ottobre

(Di venerdì 4 novembre 2022) Cala lagas per le famiglie ancora in tutela. La famiglia tipo, per ieffettuati nel mese di, riceverà unacon una riduzione del -12,9% rispetto al costo del III trimestre 2022. Nonostante i record nei mercati all`ingrosso della scorsa estate, con l`applicazione del nuovo metodo di aggiornamento mensile dell`Arera si sono potute intercettare le significative riduzioni di costo della materia prima delle ultime settimane.In base al nuovo metodo di calcolo introdotto a luglio dall'Arera, la componente del prezzo del gas a copertura dei costi di approvvigionamento, applicata ai clienti ancora in tutela, viene aggiornata come media mensile del prezzo sul mercato all`ingrosso italiano (il Psv day ahead) e pubblicata entro i primi 2 giorni lavorativi del mese successivo a quello di ...

Cala ladelper le famiglie in regime di mercato tutelato. La famiglia tipo per i consumi di ottobre riceverà unacon una riduzione del 12,9% rispetto al 3/o trimestre 2022. Lo rende ......di Nomisma Davide Tabarelli aveva già invitato nei giorni scorsi ad applicare le disposizioni per ilanche all'elettricità. 'Se l'avessimo fatto per la luce avremmo già avuto cali in, ...Sorpresa delle sorprese. Dopo le tante previsioni di sventura, dopo gli annunci di aumenti mostruosi delle bollette del gas, ieri è arrivata la notizia, fonte Arera (Autorità di regolazione reti, ener ...Calano i costi in bolletta per il gas: l’Arera ha annunciato una diminuzione dei prezzi del 12,9% per quanto riguarda ii consumi del mese di ottobre.