Blinken a Tajani | ' Cruciale lavorare insieme per rafforzare la democrazia'

Così il segretario di Stato americano Antony, parlando all'inizio del bilaterale con il ministro degli Esteri Antonioa margine del G7 a Munster e sottolineando 'la volontà' di ......, segretario di Stato di Joe Biden, sono state ribadite la volontà di consolidare i rapporti bilaterali e la storica amicizia Italia - Usa; con l'omologo giapponese Hayashi Yoshimasaha ..."Il nuovo governo è fortemente impegnato per l'Ue, la Nato e per forti rapporti con gli Stati Uniti", ha ribadito dal canto suo Tajani.G7 Esteri in Germania dinamico e ricco di impegni per Antonio Tajani, che incassa stima e attenzione da tutti i partner diplomatici dell'Italia ...