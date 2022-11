Beccata con un altro uomo Eccolo Ilary Blasi | la paparazzata-terremoto | Guarda

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 4 novembre 2022)è stataa cena fuori con un: a riportare lo scoop è il settimanale Diva e Donna in edicola questa settimana. Si tratterebbe di un certo Edmondo I., partner fondatore di un'agenzia immobiliare presente a Milano e a Roma, unsconosciuto al mondo dello spettacolo. Nelle immagini pubblicate dalla rivista non si vedono atteggiamenti intimi o complici tra i due, eppure ha destato sospetto il fatto che fossero arrivati al ristorante separatamente per poi sedersi, una volta a tavola, uno accanto all'. Dagli scatti, inoltre, si vedono altre quattro persone presenti. Difficile quindi pensare che l'possa essere il nuovo fidanzato della conduttrice tv. Che sia forse la persona che la sta supportando per l'acquisto di un immobile ...