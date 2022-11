Beautiful anticipazioni | Eric origlia e poi perdona Quinn | Ridge e Brooke pronti ad agire contro Sheila

Leggi su ultimenotizieflash

(Di venerdì 4 novembre 2022) Tornano le nostredi: cosa sta per succedere nelle puntate italiane? Finn non si aspettava di essere “punito” in questo modo da Steffy ma questo è successo perchè il giovane dottore non ha ancora capito quanto odio ci sia nei confronti della famiglia Forrester per. Non ha ancora capito tutto il dolore che hanno provato a causa sua…E nelle prossime puntate divedremo che cosa farà Finn: accetterà le condizioni di Steffy anche se lei ormai non si fida più del padre di suo figlio? Per il momento Finn non è neppure suo marito a tutti gli effetti visto che Steffy non ha voluto depositare i documenti…Cosa accadrà quindi ora? Lo scopriamo con lediper la puntata di domani, 5 novembre 2022. La soap ci aspetta al sabato come ...