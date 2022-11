Beach volley | Pro Tour Città del Capo 2022 | Nicolai-Cottafava ai quarti di finale

(Di venerdì 4 novembre 2022) Partenza convincente per Paoloe Samuele, che hanno centrato la qualificazione aididel torneo di“Elite 16” delProdel(Sudafrica). I due azzurri hanno vinto il proprio girone eliminatorio, grazie alla vittoria di ieri sui padroni di casa Williams/Goldschmidt a cui si sono aggiunti i successi di oggi per forfait sugli olandesi Boermans/Immers e in due set sui francesi Canet/Rotar. Nella giornata di domani il via alla fase a eliminazione diretta, con gli avversari diche non sono ancora noti. SportFace.

La Federazione Italiana Pallavolo ha preso atto di alcune importanti novità riguardo alla composizione di due nuove coppie azzurre del, prossime al debutto ufficiale nelPro Tour 2022 . Daniele Lupo , infatti, giocherà per la prima volta in carriera in coppia con Enrico Rossi , compagno per lungo tempo di Adrian ... Beach Volley: Due cambi coppie tra gli italiani per il proseguo del Beach Pro Tour 2022 La coppia italiana vincono la Pool prima usufruendo del forfait degli olandesi Boermans/Immers e poi battendo 2-0 (21-14, 21-16) i francesi Canet/Rotar ...Quest’oggi gli azzurri hanno prima beneficiato del forfait degli olandesi Boermans/Immers, per poi superare con un secco 2-0 (21-14, 21-16) i francesi Canet/Rotar e passano alla fase ad eliminazione d ...