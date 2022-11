Bce | Lagarde | “Alzeremo ancora tassi per raggiungere obiettivo”

Leggi su italiasera

(Di venerdì 4 novembre 2022) (Adnkronos) – “L’inflazione nell’area dell’euro è troppo elevata e raggiungerà per la prima volta la doppia cifra a ottobre”: “La combinazione di shock che stiamo affrontando – guerra, energia, catene di approvvigionamento interrotte – significa che l’inflazione rimarrà probabilmente al di sopra del nostroper qualche tempo”. Ad affermarlo è il presidente della Bce, Christineintervenendo a Tallinn. Quindi, sottolinea, “dovremo alzare ia livelli che raggiungano il nostrodi inflazione a medio termine del 2%. L’finale del nostro percorso suidi interesse è chiaro e non ci siamo”. In tempi così difficili, sottolinea il presidente della Bce, “le banche centrali devono fare affidamento ...