(Di venerdì 4 novembre 2022) Sesta giornata dellaA di2022-2023, con il programma del weekend imminente che prevede un solo anticipo nel sabato sera e le restanti partite distribuite tra il pomeriggio e la serata di domenica 6 Novembre. Scopriamo insieme quali sfide ci attendono sui parquet del massimo Campionato italiano di. Match tra due squadre in cerca di un pronto riscatto quello che vedrà la Nutribullet Treviso contrapporsi alla Germani Brescia nell’unica partita in programma domani sera sabato 5 Novembre (ore 20:30). I veneti hanno perso di due puntil’Openjobmetis Varese (87-85), con una sola vittoria all’attivo fino a qui. Ko al foto-finisch per la Leonessa in Campionatola Carpegna Prosciuttoin casa (97-98), dopo aver capitolato anche in EuroCup all’overtime ...

Prende il via il campionato diC dell'ASD Santa Marinella. La società del presidente Raffaele Bronzolino e guidata in panchina dal coach Daniele Precetti inizierà la sua stagione a Roma alle 18 ospite del Montesacro ...... Varese (18 presenze e 3 reti nel 1982/83 inB) Reggiana, Messina (1986/87 sempre in B). E ... quando il testimonial mondiale contro l'Hiv era diventato l'icona delNba, Magic Johnson, ... Basket, Serie A: Milano sfida in trasferta Pesaro, derby regionale per la Virtus Bologna contro Reggio Emilia. E Tortona vuole continuare a sognare… Torna al Palamangano la Givova Scafati (nella foto De Laurentiis). Poche ore separano dall’esordio in campionato sul campo di casa, a poco meno di cinque mesi da quel 14 giugno scorso, ...ROSETO DEGLI ABRUZZI – Dopo due trasferte vittoriose il Roseto Basket 20.20 torna a giocare sul parquet amico: domani, sabato 5 novembre, alle ore 20 arriva il Magic Chieti in occasione della quinta ...