Barilla con tecnologia e stampante 3D ci insegna come cuocere la pasta sempre al dente

(Di venerdì 4 novembre 2022) Cucinare lacon estrema facilità? Sì, è possibile grazie ad una splendida3D che ci aiuterà nel processo. Cucinare lanon sarà mai stato facileora – Computermagazine.itUna3D perperfettamente laCon il passare degli anni la cottura passiva dellaa fuoco spento è diventata una usanza comune in Italia, specialmente dopo il rincaro dei costi del gas dovuto alla guerra in Ucraina. Per l’occasione, guarda caso,ha presentato uno speciale accessorio chiamato Passive Cooker che si può ricreare a casa tramite una3D. I suoi componenti sono facilmente reperibili online, ma a che ...

E' quanto emerge da una analisi Coldiretti/Ixe' in riferimento all'annuncio delladi non voler produrre pastafarina di insetti. Il 54% degli italiani sono proprio contrari agli insetti a ...... Chief Creative Officer di estrazione art director, inizia la sua carriera In Y&R,periodi ... Ericsson, Ina Assitalia, Colgate, Land Rover, Jaguar,, Danone, Tim, Unicredit, Telecom, Coop, ...La maggioranza degli italiani considera gli insetti estranei alla cultura alimentare nazionale e non li porterebbe mai a tavola. E’ quanto emerge da una analisi Coldiretti/Ixe’ in riferimento all’annu ...In questi giorni un polverone ha investito sui social media il Gruppo Barilla per un post riguardante la “pasta fatta con gli insetti”. Il tutto è partito da un video, promosso dalla Fondazione ...