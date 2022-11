Barcellona | si ritira Piqué | le parole di Laporta VIDEO

Commenta per primo Poche ore fa è arrivato l'annuncio. Gerard Piqué, leggenda del, si. Sabato, al Camp Nou contro l'Almeria, lo spagnolo giocherà l'ultima partita e saluterà i suoi tifosi, chiudendo tra gli applausi una carriera da film e che lo colloca, per ...Ilmi ha dato tutto, voi tifosi mi avete dato tutto. E ora che ogni cosa è compiuta, vi annuncio la mia decisione" spiega Piqueé. "Ho deciso che è ora di chiudere questo cerchio. Ho sempre ...BARCELLONA (SPAGNA) (ITALPRESS) - Gerard Piquè lascia il calcio. Fulmine a ciel sereno in casa Barcellona: è lo stesso 35enne difensore ad annunciare in un video condiviso sui social che sabato contro ...Annuncio shock di Gerard Piqué che dice addio al Barcellona e al calcio giocato. Il 35enne difensore spagnolo appenderà gli scarpini al chiodo. La bandiera del club azulgrana comunica sui… Leggi ...