Bando delle termiche - Prime crepe in Europa | Il phase out del 2035 va esaminato senza tabù

Leggi su quattroruote

(Di venerdì 4 novembre 2022) Il commissario al Mercato Interno e all'Industria dell'Unione Europea, Thierry Breton, torna su uno dei temi più caldi della strategia industriale e ambientale dei prossimi anni per Bruxelles, vale a dire ilalle autoprevisto per il. Questione sulla quale il politico francese ha espresso forti cautele, mettendo in guardia contro i rischi derivanti da quella che ha definito una "gigantic disruption" per l'intero settore automobilistico europeo. Non si può sbagliare. "La transizione da diesel e benzina all'elettrico avrà così tante implicazioni per le aziende del settore che l'non può permettersi errori", , ha spiegato Breton in un'intervista a Politico. "Se dovessero esserci intoppi", ha proseguito, "l'Unione dovrà rivedere la data deloutalcun ...