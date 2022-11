Bando “Bonus Lazio KM0” | ecco come fare domanda

(Di venerdì 4 novembre 2022) Nuova edizione delKM0”, dalla Regione circa 10 milioni di euro per ristoranti, bar, hotel, negozi alimentari e botteghe. Ilprevede un contributo a fondo perduto, a titolo di rimborso per le spese agroalimentari del, pari al 50% della spesa effettuata: i prodotti sono strettamente attinenti al territorio laziale e sono indicati nel. Il contributo varia a seconda dell’importo dell’acquisto: da un minimo di 1000 euro per una spesa complessiva di 2000 euro, ad un massimo di 10.000 euro per una spesa di 20.000 euro. CHI PUÒ PARTECIPARE AL? Possono partecipare altutte le imprese con sede nella Regionee che abbianoattività primaria uno dei 38 codici Ateco ...

