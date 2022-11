Agenzia askanews

... Andrea, intervenendo al Cumberland Lodge Financial Services Summit in cui ha messo in guardia da due grandi elementi di rischio sulledell'eurozona. Il primo è dovuto al fatto che "le ...... affermano de Guindos,e Campa, sollecitando il legislatore a concentrarsi sulla resilienza del settore bancario e ricordando che "forti sono in grado di servire meglio imprese, ... Banche, Enria: qualità attivi tiene ma rischi su energia e casa Roma, 4 nov. (askanews) - Al momento nell'area euro non si riscontrano deterioramenti sulla qualità degli attivi delle banche, gli analisti ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...