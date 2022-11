Agenzia ANSA

... "Ci sono statiepisodi che avrebbero fatto innervosire anche Padre Pio . La squadra arbitrale è andata nettamente in confusione, nell'del gol c'erano ben due falli. Fossi nel presidente ...ambientalisti di Ultima Generazione alla mostra di Van Gogh a Roma. Alcuni militanti del movimento ecologista hanno imbrattato con una zuppa di verdura l'opera, protetta da un vetro, 'Il ... Azione degli ambientalisti a Roma, imbrattato quadro di Van Gogh - Italia Azione degli ambientalisti di Ultima Generazione alla mostra di Van Gogh a Roma. Alcuni militanti del movimento ecologista hanno imbrattato con un passato di verdura l'opera "Il seminatore" esposta a ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...