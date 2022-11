Aurora Ramazzotti | il pancione cresce sempre più | la foto è boom di like

La gravidanza diprosegue, ma non mancano alcuni problemi che hanno radicalmente cambiato la vita della conduttrice. Per mesi, la dolce attesa diè stata al centro del gossip per la ...... avviate le ricerche per un uomo di Codroipo Auto si schianta contro un albero, ferito seriamente il conducente Dopo mamma Michelle, anchesi rilassa in Friuli Condividi l'articoloAurora Ramazzotti sta trasocrrendo dei giorni tra natura, relax e amore in compagnia del suo compagno Goffredo Cerza in un relais di lusso, a 1400 metri di altitudine, tra le Alpi carniche in Friuli-V ...Scritto a quattro mani con Azzurra Digiovanni, il libro “Sotto Pelle” di Alice Lastrato smonta i preconcetti legati all'acne, promuove la skin positivity e demolisce le frasi fatte. Perché brufoli e s ...