Atletica | Mondiali corsa in Montagna | subito un oro per l' Italia

(Di venerdì 4 novembre 2022) Chiang Mai, 4 nov. -(Adnkronos) - Èmedaglia d'oro per l'nella prima giornata deidiine trail. Gli azzurri conquistano la vittoria a squadre nella gara in salita a Chiang Mai, in Thailandia, con una prova di carattere per riprendersi il trono iridato al maschile dopo sette anni. Un trionfo che matura grazie al settimo posto individuale del trentino Cesare Maestri, campione europeo in carica, e all'ottavo del valdostano Xavier Chevrier, autore di una rimonta decisiva per il successo. Fondamentale anche il risultato di Andrea Rostan, non ancora 24enne piemontese che arriva 17esimo, poi chiude 28esimo l'altro valdostano Henri Aymonod. In classifica l'finisce a quota 32 punti con due lunghezze di vantaggio sulla Spagna (34), terza la Svizzera ...